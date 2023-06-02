Мировые цены на продовольствие вновь снизились

Мировые цены на продовольствие в мае снизились до 124,3 пункта, что на 3,4 пункта (2,6%) ниже показателя апреля и на 35,4 пункта (22,1%) — рекордных уровней марта 2022 года, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Падение Индекса продовольственных цен, который отражает изменение стоимости основных продуктов питания, продолжается уже четырнадцатый месяц подряд.

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«Зафиксированное в мае снижение было обусловлено значительным сокращением значений индексов цен на растительные масла, зерновые и молочную продукцию на фоне некоторого роста значений индексов цен на сахар и мясо», — отметили в ФАО.

Индекс цен на зерновые в мае уменьшился на 4,8% или на 6,5 пункта по сравнению с апрельским показателем. ФАО объясняет это снижением цен на пшеницу, что обусловлено как хорошими видами на урожай в предстоящем сезоне 2023–2024 годов, так и решением о продлении черноморской зерновой инициативы.

Цены на растительные масла уменьшились на 8,7% за месяц в основном за счет снижения международных цен на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла. Цены на молочную продукцию снизились на 3,2% за месяц, благодаря резкому падению стоимости сыра, главным образом из‑за наличия достаточного экспортного предложения.

При этом цены на мясо выросли на 1%. ФАО объясняет это удорожанием мяса птицы, на которую сохраняется высокий импортный спрос. Индекс цен на сахар вырос за месяц на 5,5%. Это, по данным организации, связано с растущей обеспокоенностью в связи с активизацией явления Эль-Ниньо, которое может отразиться на урожае сезона 2023–2024 годов, а также более низкими, чем ожидалось, данными по глобальным запасам в сезоне 2022–2023 годов.

Согласно данным, представленным на сайте ФАО, Индекс продовольственных цен достиг пиковых значений весной 2022 года (159,7 пункта в марте, 158,4 в апреле и 158,1 в мае). С тех пор он постепенно снижается.

