Nasdaq опять без ума от искусственного интеллекта

После передышки на пару дней подъем акций компаний, которые рынок ассоциирует с искусственным интеллектом (ИИ), возобновился. Nasdaq 100 подскочил на 1,31%, а Индекс Philadelphia Semiconductor прибавил 1,55%.

Бумаги главной звезды мая, – Nvidia – рухнувшие накануне на 5,68%, подскочили вчера на 5,12%. Акции Marvell Technology, терявшие 7,67%, выросли на 4,46%. А AMD, падавшая на 5,64%, прибавила 1,07%.

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Но это пока не покрыло понесенные на этой неделе потери. Той же Nvidia для возвращения в клуб компаний с капитализацией более $1 трлн, куда она заглядывала на несколько часов, не хватает $18 млрд.

Все американские триллионеры тоже подорожали – Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon.com прибавили 1,6%, 1,28%, 0,81% и 1,82% соответственно. За день суммарная капитализация этой четверки выросла более чем на $110 млрд.

Одной из причин этого было то, что по итогам среды практически ничем закончилось обсуждение Советом по торговле и технологиям ЕС и США европейских планов по регулированию ИИ. Коснутся они в первую очередь американских технологических гигантов, что не нравится рынку, закладывающему в котировки стремительный и беспрепятственный рост прибылей от новинки.

Между тем в ЕС готовят первый в мире закон об ИИ. Он обяжет разработчиков документировать все защищенные авторским правом материалы, используемые для обучения искусственного интеллекта. Планируется тщательно отслеживать, как используется эта информация, и привлекать разработчиков к ответственности – например, в случае лжи или нарушения конфиденциальности.

Но хотя некоторые в американском правительстве и согласны с пользой таких мер, у них есть серьезная оппозиция не только в бизнесе. Минобороны и часть сотрудников Госдепартамента настроены против –жесткое регулирование вредит стране в международной конкуренции. И настолько быстро, насколько развивается ИИ, новый закон принять не удастся. Так что у инвесторов есть время на раздувание пузыря.

Некоторые, правда, говорят, что наблюдаемое на рынке явление так называть нельзя, ведь ожидается стремительный рост прибыли компаний, связанных с ИИ. Соответственно, оценки акций надо считать не то что справедливыми, а даже заниженными.

Это очень старый трюк, что, впрочем, не мешает ему во время бума туманить мозги. Если подставить в формулы, используемые при оценке акций, достаточно высокие темпы роста, то можно оправдать вообще любую цену. Проблема в том, что будущее еще не наступило, и никто не знает достоверно, каким оно будет.

Если же результаты компании в расчетный момент окажутся не сказочными, а просто блестящими, то и автомобиль инвестора вполне может превратиться в тыкву. На деле, он даже и не будет дожидаться боя часов.

Оценочные коэффициенты той же Nvidia сейчас не для слабых духом: текущий P/E (цена/прибыль) – 206,68, а форвардный – 52,3. А например, у Marvell Technology они местами так даже и отрицательные – -303,61 и 40,6 соответственно.

Впрочем, хотя вчера технологические акции и вели рынок за собой, рост шел более широким фронтом, чем это стало обычным в последнее время. В составе S&P 500 лидировали информационные технологии, но в минусе были лишь 2 из 11 его секторов.

Причиной была выросшая после заявлений спикеров ФРС уверенность в том, что на ближайшем заседании ставку поднимать не будут. К тому же теперь есть все шансы и на то, что до следующей недели, когда Минфин США обещал дефолт, поток госдолга будет поднят. Так что выросли все основные индексы: Dow Jones Industrial Average прибавил 0,47%, S&P 500 – 0,99%, а Nasdaq Composite – 1,28%.

Последние два при этом закрылись на максимумах с августа. В этом году они выросли уже на 9,94% и 25,17%. В то же время индекс Dow, где вес технологических гигантов ниже, вчера штурмовал лишь уровни вторника, а с начала года он все еще в минусе – на 0,26%. И это многое говорит о качестве роста, перешагнувшего уже из мая в июнь.

«Можно задать резонный вопрос, сколько еще раз сможет повториться такой вот ‘май’, если акции крупных технологических компаний США едва ли не единственными в мире дают фантастическую доходность, – говорил вчера Bloomberg соучредитель DataTrek Research Николас Колас. – Старая кейнсианская поговорка гласит: ‘Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы сможете сохранять платежеспособность’. Она выглядит особенно актуально в нынешних инвестиционных условиях».

