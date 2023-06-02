Россия «вынесла» конкурентов на одном из крупнейших рынков нефти

Проблем с поисками покупателей российской нефти у Москвы нет и, похоже, не будет. Индия, например, установила в мае очередной рекорд по импорту нефти из России. В среднем она получала ее ежедневно, по данным компании Vortexa, почти 2 млн бар./д. (1,96 млн бар./д.). Это больше, чем поставили Нью-Дели в прошлом месяце остальные главные экспортеры нефти: Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США, причем, вместе взятые! Причем, отстали они с немалым отрывом: 1,96 млн бар./д. и 1,74 млн бар./д., разъясняет Oil Price.

Естественно, с такими рекордными показателями Россия превзошла главного конкурента – Ирак и по всему фискальному 2022-2023 году. По итогам этого года доля российской нефти в индийском нефтяном импорте превысила треть: из 4,65 млн млн бар./д. всей купленной нефти на российскую пришлись 1,6 млн бар./д. или 34%