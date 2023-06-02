Обеспеченность России запасами газа оценили в 90 лет

Текущие извлекаемые запасы газа в России составляют 67 трлн куб. м.

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Об этом сообщил замгендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Александр Смирнов в ходе конференции «Трудноизвлекаемые запасы — настоящее и будущее», передает «Интерфакс».

«В целом по сумме категорий — по промышленным и разведанным месторождениям — запасы природного газа составляют на сегодняшний день в России порядка 67 трлн куб. м. С учетом текущей годовой добычи обеспеченность запасами составляет порядка 90 лет», — сказал он.

При этом, по данным ГКЗ, 54% запасов газа относятся к трудноизвлекаемым.

Смирнов отметил, что на сегодняшний день налицо необходимость проведения инвентаризации запасов газа с целью оценки рентабельности их освоения и разработки.