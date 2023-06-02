Объем денежной базы снизился впервые за два месяца

Объем денежной базы в узком определении в России на 26 мая составил 17 трлн 539 млрд рублей. За неделю он снизился на 0,31%, или 54,6 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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По состоянию на 19 мая объем денежной базы в узком определении был равен 17 трлн 593,6 млрд рублей, месяц назад, 28 апреля — 17 трлн 349,6 млрд рублей. Показатель в последнее время постоянно рос, снизившись немного лишь в конце марта.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

