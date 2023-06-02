«Почта России» запустит доставку почты беспилотниками до почтоматов-дронопортов

«Почта России» планирует протестировать доставку почты беспилотными воздушными судами до оснащенных функциями почтоматов дронопортов — базовых наземных станций для БПЛА.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, соответствующее соглашение «Почта России» подписала на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) с предприятием «Русдронопорт».

Предполагается, что беспилотные аппараты будут загружать в дронопорты посылки, для чего у наземной станции будет посадочная поверхность с автоматическим люком для приема отправлений. Клиенты смогут пользоваться дронопортом как почтоматом и забирать оттуда посылки.

«Почта России» готовится протестировать два типа дронопортов — с тремя и восемью ячейками для посылок. Каждая станция будет взломостойкой и закрытой, но с вынесенными наружу антеннами усиления сигнала, видеокамерами и внешним блоком метеостанции.

По словам замгендиректора «Почты России» по логистике Сергея Сергушева, дронопорты помогут снизить время ожидания для клиентов и ускорить доставку на «последней миле». Он подчеркнул, что в России это будет первый проект такого рода, однако «Почта России» уже рассматривает дронопорты в качестве важного элемента роботизации логистики и ее трансформации в единый технологический процесс.

