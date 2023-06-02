Премьер-министр Венгрии призвал не допустить контрнаступления ВСУ

Глава венгерского правительства Виктор Орбан, отвечая на вопросы журналистов о широко обсуждаемом контрнаступлении Вооруженных сил Украины заявил, что нужно его предотвратить.

«Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров», — призвал Орбан. По его словам, контрнаступление — это «кровавая бойня», чреватая большими потерями, и у атакующих потери эти могут быть втрое больше.

Только за май потери ВСУ, по данным министра обороны Сергея Шойгу, составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более четырехсот танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

Всего за время проведения СВО, по информации Минобороны России на 1 июня 2023 года, российские силы уничтожили 430 самолётов, 235 вертолётов, 4 407 БПЛА, 424 ЗРК, 9 352 танка и других боевых бронированных машин, 1 105 боевых машин РСЗО, 4 954 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 10 587 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

