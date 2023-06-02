Продажи «АвтоВАЗа» в мае выросли в четыре раза год к году

Концерн «АвтоВАЗ» в прошлом месяце продемонстрировал четырехкратный рост продаж по отношению к маю 2022 года.

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Об этом сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает ТАСС. Уточняется, что по отношению к апрелю 2023 года продажи у холдинга упали на 13%.

В мае «АвтоВАЗ» произвел почти 21,5 тыс. автомобилей.

«23 904 автомобиля в мае (продано), <…> почти 21,5 тыс. автомобилей произведено в мае», — сообщил глава российского автогиганта.

Менее чем через две недели, 14 июня, «АвтоВАЗ» планирует запустить производство на заводе в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости». На бывших мощностях Nissan с июня начется сборка Lada X-Cross 5, в течение двух лет будет налажена сборка еще двух моделей.

Ранее Максим Соколов выступил за повышение утилизационного сбора для автомобилей бюджетной категории со 178 тыс. до 300 тыс. руб. из расчета на одно транспортное средство. Сам «АвтоВАЗ», как компания с локальным производством, получает субсидии, компенсирующие уплату сбора.