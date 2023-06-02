Путин: мы не позволим недоброжелателям раскачать ситуацию в стране

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что наша страна не позволит недоброжелателям раскачать ситуацию внутри страны.

Открывая совещание глава государства предложил обсудить тему межнациональных отношений, передаёт РИА Новости.

«Сегодня этими же вопросами мы и займёмся применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической, с учётом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри страны, – с казал Путин. – А мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать».

Как ранее писал «Эксперт», на выставке, посвященной креативной экономике Путин заявил, что НАТО обманула Россию, обещая не расширяться на восток, да ещё и до Украины добралась.

