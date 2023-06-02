Россия везет на саммит ОПЕК+ некие предложения

Интрига, связанная с итогами воскресного саммита ОПЕК+ закручивается всё туже. На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что играющим на понижение котировок спекулянтам нужно «поостеречься».

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«Спекулянты никуда не денутся, но я предупреждаю их, что они будут хныкать, как они уже хныкали в апреле», — заявил он.

Сегодня неопределенности в ситуацию добавил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, намекнув, что Россия поедет на саммит нефтяного картеля с некими предложениями, суть которых он не раскрыл.

Большинство российских аналитиков ожидают, что ОПЕК+ оставит квоты на добычу неизменными. Точных данных пока нет, но некоторые эксперты считают, что квоты участниками соглашения выбираются не полностью. В прошлое воскресенье, к тому же, в СМИ прошла новость о том, что Саудовская Аравия считает, что Россия не сократила добычу на анонсированные 500 тыс. баррелей в сутки.

Не исключено, что данные о реальной добыче будут раскрыты в выходные. И пока нефтяные трейдеры теряются в догадках, спекулянты начали закрывать короткие позиции.

Это вполне оправданно, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. Даже если ОПЕК+ не снизит добычу, то стоит ждать словесных интервенций в поддержку нефти, заявлений о готовности сократить добычу в случае снижения цен.

«Этого может оказаться вполне достаточно для серьезного, но краткосрочного роста котировок в понедельник и выноса шортистов по стопам», — полагает он.

В западных СМИ проскальзывало мнение, что рост нефти вчера более чем на 3% и сегодня за первую половину дня почти на 2% связан с временным урегулированием проблемы американского госдолга. Однако более правдоподобной выглядит версия, что основным драйвером роста все-таки является закрытие шортов и желание спекулянтов сыграть на повышение котировок.

О силе нефти говорит тот факт, что растет она несмотря на вышедшие вчера достаточно негативные для цен данные по запасам нефти в США — показатель за неделю вырос на 4,5 млн баррелей при ожиданиях снижения на 1,1 млн. Обычно такая новость отыгрывается падением котировок, пускай и непродолжительным. Но вчера нефть на этой статистике не дрогнула.

«Если саудиты проявят упорство и объяснят всем, что текущие цены на нефть неприемлемы, кто-то очень хорошо на этом заработает (памятуя о том, что нефть взлетела в цене на 7% в ответ на неожиданное апрельское решение членов ОПЕК+ по сокращению добычи)», — пишет в своем обзоре ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Так или иначе, в краткосрочном плане картина по нефти складывается позитивная. В середине марта, начале мая и в самом его конце котировки нефти пытались опуститься под отметку $72 за баррель, но каждый раз отскакивали от нее вверх. Таким образом, на дневном графике нарисовалась фигура технического анализа «тройное дно», говорящая о том, что нефтяные контракты нужно покупать.

Однако если заглянуть глубже в прошлое, то ничего особо радостного для нефтяных стран не обнаруживается: с июня прошлого года нефть четко торгуется в нисходящем канале. Сейчас его верхняя граница проходит в районе $80 за баррель. Этот уровень пока является целью технического роста. Но это совершенно не значит, что отметка $80 не будет легко пробита на непродолжительное время в случае сюрпризов от ОПЕК+.

Рано или поздно все тренды заканчиваются. Однако для того, чтобы разрушить нынешний долгосрочный канал, нефтяным ценам нужны очень весомые причины: например, резкие шаги ОПЕК+ или возобновление сильного роста экономики Китая, способное вызвать увеличение потребления нефтепродуктов. Пока ничего подобного аналитики не ожидают, хотя им и свойственно ошибаться…