«Ростелеком» подписал контракт о поставке 800 тыс. домашних роутеров на российских микросхемах

«Ростелеком» подписал форвардный контракт со своей дочерней структурой на поставку абонентского оборудования.

Об этом сообщил в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) глава компании Михаил Осеевский.

«Мы подписали форвардный контракт с нашей "дочкой" — компанией "Электра" — на производство пользовательского оборудования. Он предполагает выпуск нового чипа "Микроном"», — рассказал Осеевский.

Контракт рассчитан на два года, его стоимость составляет около 2,5 млрд рублей, поставки начнутся в III-IV квартале 2023 года.

Контракт предусматривает поставку 800 тыс. домашних роутеров нескольких модификаций, в них будут использоваться российские микросхемы производства «Микрон».

Также сообщается, что уже действует контракт на поставку 200 тыс. ТВ-приставок (STB) на сумму около 0,5 млрд руб. «У нас уже существует производство видеокамер и коммутаторов, которые, в том числе, используются на обслуживании единого дня голосования, рассчитываем на расширение линейки этого оборудования и увеличение объемов поставок», — рассказали в «Ростелекоме».

Выручка «Ростелекома» в прошлом году составила около 650 млрд руб., рассказал Осеевский на заседании координационного совета РСПП, проходящего в рамках конференции. По итогам 2021 года выручка компании по МСФО составляла 580,1 млрд руб.