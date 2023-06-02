Самая французская постановка

4 июня в 19:00 в Центральном Академическом Театре Российской Армии состоится единственный в Москве спектакль «Ложь» в постановке Белградского драматического театра, по одноименной пьесе Флориана Зеллера. Эпиграфом к пьесе автор поставил высказывание Вольтера: «Ложь — порок только тогда, когда служит злу. Но она является величайшей добродетелью, служа добру».

В центре внимания автора риторические формулы жизни – «ложь во спасение», «ложь во благо» и пр. «Сколько мы лжем себе и своим близким?» Делаем ли мы это из желания защитить любимого человека или защитить себя? Перечисленное таким образом, оно кажется довольно прозаичным, хотя и дает возможность для самодостаточной рефлексии легкой комедии. Мое намерение состоит в том, чтобы создать шоу, которое живет настоящим с тщательно подобранными актерами, которое соблазняет аудиторию посмотреть (просто) развлекательную и провокационную комедию о современной жизни. Сцена реально богатая, квартира среднего класса. Актеры физически и эмоционально отдаются своим страхам, неврозам и играм до конца. Иногда это должно казаться смесью современного бульварного театра и ситкома. Однако по мере того, как текст начинает деконструировать себя и умело раскрывает истинные замыслы персонажей, сам процесс меняется как нечто глубоко психологическое, даже слишком реальное.