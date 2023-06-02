«Совкомфлот» буквально шокировал рынок

Сегодня повышенное внимание инвесторов было приковано к акциям «Лукойла», которые вчера последний день торговались с 9-процентыми дивидендами. Аналитики ожидали, что дивидендный гэп в акциях будет меньше размера выплат, и не исключали, что акцию будут подбирать в течение дня.

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