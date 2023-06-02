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«Совкомфлот» буквально шокировал рынок

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
2 июня 2023, 21:44

Российский рынок акций мощно вырос во главе с банками и на нефтяной поддержке. А «Совкомфлот» и вовсе удивил всех, подорожав за неделю более чем на 45%.

Совкомфлот