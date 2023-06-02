Сегодня повышенное внимание инвесторов было приковано к акциям «Лукойла», которые вчера последний день торговались с 9-процентыми дивидендами. Аналитики ожидали, что дивидендный гэп в акциях будет меньше размера выплат, и не исключали, что акцию будут подбирать в течение дня.
«Совкомфлот» буквально шокировал рынок
Российский рынок акций мощно вырос во главе с банками и на нефтяной поддержке. А «Совкомфлот» и вовсе удивил всех, подорожав за неделю более чем на 45%.
Совкомфлот
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