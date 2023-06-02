Спектакль окончен: доллар могут обвалить

Примерно месяца назад мы писали, что доллар будет слабеть, и именно американский центробанк сыграет в этом ключевую роль. Однако доллар как раз в мае уверенно укреплялся почти ко всем валютам. Опять же, из за событий в Вашингтоне, но на глобальный тренд это никак не повлияет.

Ситуация с госдолгом лишь приблизила Федрезерв к тому, чтобы прекратить повышение ставок уже в июне, а в дальнейшем и вовсе постепенно перейти к их снижению.

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Закон о повышении лимита госдолга предусматривает сокращение госрасходов, и это очень важный момент.

Дело в том, что именно федеральные расходы в последние кварталы помогли поддержать экономический рост в США перед лицом встречных ветров, включая спад в жилищном строительстве и других секторах, так что вероятность рецессии, которую уже почти год настойчиво ждет рынок, сейчас как никогда высока.

Единственное, на что все это время опиралась ФРС, обосновывая повышение ставок - это рынок труда. Представители центробанка утверждали, что рынок труда очень сильный, а значит, никакой рецессии нет, и расходы потребителей будут поддерживать инфляцию высокой.

Однако это явное манипулирование цифрами. Экономика еще создает рабочие места, но их прирост намного ниже, даже чем год назад.

Цифры говорят сами за себя. Сегодня выйдет официальный доклад по рынку труда, как ожидается, данные покажут, что количество рабочих мест в крупнейшей экономике мира увеличилось в мае менее чем на 200 000, по сравнению со среднемесячным ростом рабочих мест примерно на 370 000 за последний год.

Кроме того, это будет наименьшее количество открытых вакансий за два года. И хотя их по-прежнему примерно на 2 миллиона больше, чем до пандемии, четвертое подряд ежемесячное падение количества вакансий в апреле подчеркивает постепенное ухудшение условий на рынке труда.

И еще один штрих, отчет об увольнениях от Challenger накануне показал годовой прирост в 286%.

Статистика по занятости станет едва ли не последней подготовкой к заседанию ФРС, которое пройдет уже совсем скоро - 13-14 июня.

Рынок все описанные выше факторы учитывает, и уже на следующий день после того, как Палата представителей проголосовала за повышение лимита госдолга, доллар начал снижаться. К слову, лучше других выглядит британский фунт, он в отличие от евро уже вернулся на уровень середины мая и с высокой долей вероятности будет уверенно расти и дальше.

На долговом рынке, где весь месяц отыгрывался риск дефолт - ставки шли вверх - теперь также намечается разворот. Доходности по облигациям резко пошли вниз, и, если ФРС действительно завершает цикл повышения ставок, то на рынке облигаций сформируется долгосрочный тренд.

К слову, Минфину США, теперь необходимо рефинансировать огромный объем обязательств и, конечно же, желательно под более низкие ставки. Тем более, что сейчас расходы на обслуживание долга сопоставимы с расходами на оборону.

Резюмируя вышесказанное, почти все условия для возобновления снижения курса доллара созданы. А в случае новых потрясений в банковском секторе, про который на время забыли, этот процесс лишь ускорится.