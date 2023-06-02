Среднемесячная температура в июне превысит норму на 40% территории РФ

В первый месяц лета среднемесячная температура превысит норму на 40% территории России.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Очень теплым июнь по среднемесячной температуре прогнозируется на огромной территории — от Волги до западных границ Якутии, то есть в Приволжском, Уральском федеральных округах, Западной Сибири», — цитирует метеоролога агентство.

По словам Вильфанда, в Ярославской, Тверской, Вологодской, Новгородской областях июнь будет дождливее, чем обычно, в то время как на востоке Якутии, Чукотке, Камчатке, в Новосибирской и Кемеровской областях и Алтайском крае прогнозируются осадки ниже нормы. Избыток осадков ожидается в Ямало-Ненецком федеральном округе, Иркутской области и на западе Якутии.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупредил об экстремальной жаре в ряде регионов России в ближайшие дни, а также об аномальных волнах тепла на севере Сибири, в Свердловской области и Приволжском федеральном округе.

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, 2 июня, в Москве облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза и град. Температура воздуха — 21..23°. В субботу, 3 июня, столбики термометров опустятся до 12..14°, будет облачно, пройдут небольшие дожди. В воскресенье немного потеплеет, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, 15..17°.