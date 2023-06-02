ЦБ зафиксировал максимальный за полтора года приток средств на брокерские счета

В I квартале текущего года число клиентов на брокерском обслуживании выросло на 6%, до 24,5 млн человек. Квартальный чистый приток средств физических лиц был максимальным с конца 2021 года и, по данным крупнейших брокеров, составил 285 млрд рублей. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», опубликованном на сайте ЦБ.

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«В I квартале 2023 г. интерес инвесторов к фондовому рынку поддерживался ростом котировок акций в ожидании дивидендных выплат, а также привлекательными доходностями облигаций по сравнению с доходностью депозитов при высокой склонности к сбережениям. Нетто-взносы на брокерские счета были максимальными с конца 2021 г., а средний размер портфеля вырос с 1,3 до 1,4 млн рублей», — сообщили в Центробанке.

В обзоре при этом указано, что подавляющее большинство клиентов имеют небольшой объем активов на счете. Доля физлиц – резидентов с пустыми счетами по итогам квартала сохранилась на уровне 66%, а доля клиентов с активами до 10 тыс. рублей выросла с 21 до 22%. Объем активов розничных инвесторов, размещенных у брокеров, достиг 7 трлн рублей. В их структуре выросла доля российских акций и облигаций. Доля иностранных активов снизилась с 31 до 28%, отметили в ЦБ.

Доля акций резидентов в структуре активов достигла 30% и практически сравнялась с долей облигаций резидентов (32%). Доля иностранных активов при этом снижалась благодаря выпуску замещающих облигаций и продаже иностранных акций на доступных площадках.

«В сегменте доверительного управления объем портфелей физических лиц вырос до 1,4 трлн рублей благодаря притоку средств в краткосрочные стратегии денежного рынка. При этом клиенты уходили из массовых долгосрочных стратегий, в том числе открытых в рамках индивидуальных инвестиционных счетов. Средний размер портфеля розничного инвестора увеличился с 1,5 до 1,7 млн рублей», — отметили в ЦБ.

