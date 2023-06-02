В Кремле прокомментировала заявление Орбана о контрнаступлении ВСУ

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана, который предостерег Киев от контрнаступления и призвал Украину и РФ к переговорам.

По словам представителя, в Кремле российские власти видят всё больше обсуждений и заявлений представителей европейских стран о мирном процессе, хотя они пока и абстрактны, передаёт сайт «Российской газеты».

«Насчёт диалога мы неоднократно говорили, сейчас такого варианта нет, не просматривается, предпосылок нет», – подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства добавил, что в рассуждениях о мире пока не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности России.

«А для нас это является главным приоритетом», – резюмировал Песков.

Как ранее писал «Эксперт», Орбан, отвечая на вопросы журналистов о широко обсуждаемом контрнаступлении ВСУ заявил, что нужно его предотвратить. Вместо него премьер-министр Венгрии призвал стороны к переговорам.

