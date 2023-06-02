В Сербии рассказали о российском оружие, которое сыграет судьбоносную роль в СВО

Главный недостаток современной авиации заключается в высокой стоимости истребителей и бомбардировщиков, поэтому российская армия не подставляет свои самолёты под удар противовоздушной обороны противника.

При этом ВС РФ решили эту проблему, начав использовать оружие, которое может сыграть судьбоносную роль в дальнейшем ходе специальной военной операции на Украине.

Об этом говорится в статье сербского издания «Политика». Как отмечают авторы публикации, старые фугасные авиационные бомбы (ФАБ) советских времён Москва смогла модернизировать, превратив их в «умные» боеприпасы, которые способны маневрировать после запуска с самолёта при помощи системы GPS.

Также журналисты и эксперты издания подчеркнули, что российские планирующие бомбы исключительно высокоточны и позволяют наносить удары приводя к минимуму жертв

«Перехватить эти бомбы даже труднее, чем гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, именно российские авиабомбы стали причиной того, что контрнаступление ВСУ так и не началось, так как любая значительная концентрация техники и войск противника мгновенно пресекается силами российской армии», – пишет сербская «Политика.

Как ранее писал «Эксперт», украинский военный аналитик Олег Стариков заявил, что российские управляемые планирующие авиабомбы – кошмарная проблема, которую не по силам решить ВСУ. По его словам, фугасная авиационная бомба (ФАБ-500) – это 300 кг тротила, что примерно в пять раз больше, чем в снаряде 152 мм.

