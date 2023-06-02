В США сообщили, что Вашингтон поставляет Киеву неисправное оружие

Вашингтон поставляет Киеву неисправное вооружение, использование которого может привести к гибели бойцов ВСУ.

Об этом говорится в статье американского журналиста Брэдли Девлин, опубликованной в издание The American Conservative. Как предупредил автор материала, западное оружие может быть бесполезным, однако украинцы не могут перечить США, так как Вашингтон финансирует не только армию, но и всё киевское руководство.

«Военная техника, которая была поставлена в качестве военной помощи ВСУ, хранилась на протяжении долгого времени на американских базах в ужасных условиях, – утверждает Девлин. – Часть военной техники находится в аварийном состоянии. Украинские военные могли быть убиты или ранены, если бы они её использовали. Казённики у гаубиц M777 не защёлкивались, что могло привести к осечкам и дальнейшей гибели украинских бойцов».

Как ранее писал «Эксперт», главный военный офицер США Марк Милли опроверг мнение, что поставки западной техники Киеву могут изменить ход военного конфликта на Украине.

