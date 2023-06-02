В ВС РФ в 2023 году создадут два военных округа, две армии и новые подразделения

В Вооруженных силах (ВС) России в 2023 году будут сформированы две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, а также пять дивизий, 26 бригад и два военных округа.

Об этом в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны «Военные комиссариаты России», рассказал замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.