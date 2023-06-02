В ВС РФ в 2023 году создадут два военных округа, две армии и новые подразделения

В Вооруженных силах (ВС) России в 2023 году будут сформированы две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, а также пять дивизий, 26 бригад и два военных округа.
Об этом в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны «Военные комиссариаты России», рассказал замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.
«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов», — сообщил Бурдинский.
Замглавы Генштаба подчеркнул, что масштабные задачи по наращиванию состава ВС, увеличению их численности в 2023 году, а также по выполнению организационных мероприятий необходимо осуществить в сжатые сроки. Для этого будет проведено комплектование личным составом, его размещение и обеспечение; кроме того, предстоит синхронизировать все мероприятия со сроками подачи основных образцов вооружения, военной и специальной техники и других материальных средств.
О планах по формированию Московского и Ленинградского военных округов в декабре 2022 года информировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он пояснил, что такие решения связаны со вызваны стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расшириться за счет Финляндии и Швеции.