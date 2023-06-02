ВСУ сформировали ударную группировку войск для контрнаступления на Запорожском участке фронта.

Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, у ВСУ всё готово, они ждут отмашки, команды, передаёт РИА Новости.

«Формирование ударной группировки ВСУ на Запорожском направлении завершено. У них всё готово, они ждут отмашки, команды», – подчеркнул он.

По словам Рогова, российские подразделения для защиты региона выстроили несколько линий глубокоэшелонированной обороны и готовы дать отпор противнику.

«Попытка атаковать на этом направлении станет самоубийством для режима Зеленского и его боевиков», – резюмировал глава общественного движения «Мы вместе с Россией».

