«ВСЛУХ» - новые имена в литературе

2 июня в Черной комнате стартует третий сезона проекта "ВСЛУХ", посвященный новым именам в российской литературе и режиссуре. До конца года нас ждут шесть читок современной литературы в постановке молодых режиссеров, а первой станет книга Кристины Стрельниковой "Не мешайте лошади балансировать". Ее прочтут Марианна Ильина, Людмила Пивоварова, Андрей Лаптев и Константин Юрченко. Режиссер читки - Данна Афаунова, выпускница курса Крымова-Каменьковича в ГИТИСе.

В пятницу 2 июня шесть молодых режиссеров, пока неизвестных московской публике, представят книги для детей и подростков, часть из которых только планируется к публикации. Особенностью сезона станет разнообразие жанров - от детектива до фэнтези - и возраста зрителей - от 6 до 18 лет.

Начнет сезон читка книги Кристины Стрельниковой "Не мешайте лошади балансировать" (издательство "Детское время", 10+) в постановке выпускницы курса Крымова-Каменьковича в ГИТИСе Данны Афауновой. Сюжет о необычных детях, которые открывают источник силы в себе самом и превращают инаковость в сверхспособность. Лиза способна находить НЛО - Необыкновенно Любопытные Объекты, Яна умеет летать, Лена видит призраков… А что умеет мудрая Лошадь Румба и загадочный Директор Цирка, зрителям только предстоит узнать!

Куратор проекта Мила Денева:

«Третий сезон проекта «ВСЛУХ» по-своему экспериментальный. Прежде программа строилась на хитах мировой литературы для детей и подростков, в том числе, российских. Книги «Сахарный ребёнок», «Доклад о медузах», «Книга всех вещей» имеют свои фан-клубы, что гарантировало им успех и на театральной сцене. Это же, по большей части, касалось и режиссёров. А сейчас, когда проект «ВСЛУХ» уже оброс своим фан-клубом, мы можем позволить себе смелость брать мало известные имена и сюжеты. В третьем сезоне театрализованные читки по совсем новым книжкам для детей и подростков российских авторов, некоторые из которых ещё даже не изданы, представят молодые режиссёры, с которыми московский зритель ещё не знаком. В этот раз мы принципиально не анонсируем программу сезона до его открытия. 2 июня режиссёры лично познакомятся с авторами, зададут вопросы и только после этого выберут для себя книгу. Как и прежде, это будут читки раз в месяц с возможностью обсудить увиденное в кругу автора, издательства, педагогов, психологов, режиссёров. Надеюсь, нас всех ждут приятные литературные открытия!»

Начало в 17.00 в Черной комнате РАМТа.

Театрализованная читка Данны Афауновой станет частью презентации всего сезона, в которой примут участие писатели Валя Филиппенко, Дарья Доцук, Мария Закручено, режиссёры Денис Парамонов, Анастасия Быцань, Арсений Мещеряков, Ярослав Жевнеров, Арина Жаркова.

Вход по предварительной записи.