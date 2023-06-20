Аэропорт Сочи в январе-мае нарастил пассажиропоток почти на треть год к году

Пассажиропоток международного аэропорта Сочи за пять месяцев текущего года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, составив 4,3 млн человек.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство транспорта Краснодарского края.