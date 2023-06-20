Аэропорт Сочи в январе-мае нарастил пассажиропоток почти на треть год к году

Пассажиропоток международного аэропорта Сочи за пять месяцев текущего года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, составив 4,3 млн человек.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство транспорта Краснодарского края.
Уточняется, что на вылет в январе-мае было обслужено 2,1 млн пассажиров, на прилет — 2,2 млн.
На сегодняшний день Сочи является единственным работающим аэропортом юга РФ: с февраля 2022 года закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Наряду с аэродромом Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу «Аэродинамика». Пассажиропоток воздушной гавани по итогам 2022 года достиг 13 млн человек (+17%), став рекордным за все время работы.
В весенне-летнем расписании 2023 года аэропорт обслуживает полеты по 54 внутренним и 22 международным направлениям; на 40% будет увеличено количество рейсов в Турцию, до пяти рейсов в день будет совершаться в Ереван.