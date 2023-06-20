Акции дня: бумаги «Самолета» подтянули строительный сектор

Котировки строительной компании «Самолет» вышли в лидеры торгов на Мосбирже в среду, 20 июня. Акции подорожали на +5,80% до 3286 руб. за штуку.

Интерес к бумагам вырос на фоне сообщения о приобретении компанией строительной группы МИЦ. По словам источников «Ведомостей», сумма сделки составит от 40 до 60 млрд рублей.

«Акции "Самолета" во вторник подскочили до максимума с сентября 2022 года после сообщений о покупке застройщика МИЦ, одного из крупнейших в Московском регионе. Повышение котировок ускорилось по ходу сессии на фоне заявления компании о том, что сделка не повлияет на планы "Самолета" в отношении дивидендов и реализации программы обратного выкупа акций. Вслед за "Самолетом" сегодня растут и бумаги других застройщиков – "Эталона", ПИК, ЛСР, а также сайта недвижимости Циан», - прокомментировала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Бумаги «Эталона» выросли на +4,20% до 86,38 рублей за штуку, ЦИАНа на +4,13 до 716,4 рублей за штуку, «ПИКа» +2,50% до 779,5 рублей за штуку.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,40% до 2803,69 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,08% до 1042,91 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:03 мск составила 75,01 долларов за баррель (-1,47%). Российская валюта слабела – 84,78 руб. за доллар.