Платина растеряла всё

Фьючерсы на платину упали ниже 1000 долларов за унцию, достигнув самого низкого уровня с конца марта. Причиной негативной динамики цен на металл стало то, что инвесторы оценили потенциальное снижение спроса – последние экономические показатели указали на потерю импульса в восстановлении экономического роста Китая в начале второго квартала.

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Будучи крупнейшим в мире рынком транспортных средств как с точки зрения продаж, так и с точки зрения производства, Китай в значительной степени формирует спрос на платину. Но опубликованные недавно разочаровывающие цифры по промышленной активности, инвестициям в недвижимость, импорту, дефляции на заводах, а также по банковским кредитам, не оставляют надежды на быстрое восстановление китайской экономики после пандемии.

С другой стороны, в ежеквартальном отчете Всемирного совета по инвестициям в платину прогнозируется усиление глобального дефицита платины в ближайшие кварталы из-за продолжающихся периодических отключений электроэнергии в Южной Африке. Это приведет к предполагаемому дефициту в 983 000 унций в 2023 году, что является самым высоким показателем с 1970-х годов и на 77% больше предыдущей (мартовской) оценки.

Без катализаторов не работает

Платина – драгоценный металл серебристо-белого цвета, открытый в XVI веке, напоминает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. В Российской империи платина впервые была обнаружена на Урале в 1819 году в таком количестве, что страна быстро стала лидером по добыче металла, который стали называть «белым золотом».

Сегодня лидером по производству платины является ЮАР, на территории которой находятся 80% разведанных запасов металла, рассказывает эксперт. Другие страны-производители – Зимбабве, США, Россия и Китай. С момента начала добычи платина получила широкое использование в ювелирной области, но в дальнейшем, с развитием технологий, этот металл начал использоваться в химической промышленности, автомобилестроении, нефтегазовой отрасли, электронике и других секторах экономики за счёт своих уникальных физических и химических свойств. Сейчас в ювелирное производство идет всего 30% от общей добычи металла, и в этой сфере также наблюдается общая понижательная тенденция.

Еще 10–12 лет назад цены на платину были очень высокими, но ситуация в последние годы кардинально изменилась. Стоимость этого драгметалла находится в понижательном тренде с 2011 года. А на прошлой неделе цена упала ниже психологически важной отметки 1000 долл. за унцию и к текущему моменту устойчиво торгуется ниже нее.

Почему же еще несколько лет назад платина стоила дороже золота, а сегодня некоторые эксперты уже не хотят называть ее драгметаллом? Все дело в том, объясняет Вавилов, что благодаря своим физическим и химическим свойствам, платина активно используется при производстве катализаторов для автомобилей, и примерно 40% спроса на металл обеспечивается именно автопроизводителями. А так как перспективы авторынка Китая и Европы оставляют желать лучшего, то и цена платины на бирже снижается.

Следом, указывает эксперт, снижаются и биржевые котировки акций основных производителей платины в ЮАР. Себестоимость производства платины составляет примерно 834 долл. за унцию, что относительно недалеко от текущих цен. Если негативная динамика в ближайшее время не изменится, то со стороны основных производителей платины последует значительное снижение предложения, а некоторые предприятия могут обанкротиться, уверен Николай Вавилов.

Суровое эхо локдаунов

Как указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, только за последний месяц цены на платину упали на 9%. При этом уже последние полгода они колеблются в диапазоне 800–1200 долларов.

«Рынок относительно стабилен, снижение спроса на металл со стороны производителей дизельных автомобилей компенсируется восстановлением автомобильного производства в целом. Замещение платиной палладия в автокатализаторах происходит довольно медленно, этот фактор пока слабо поддерживает котировки. В перспективе ожидания по рынку в течение года преимущественно нейтральны: цены могут колебаться в районе 900–1200 долларов за унцию», –¬ полагает эксперт.

Несмотря на то, что цены на платину снижаются с 11 мая и уже опустились ниже 1000 долларов за унцию, при рассмотрении более длинного временного промежутка можно увидеть, что они двигаются в «боковике» с лета 2021 года, добавляет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центр аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Алексей Головинов. В целом, это отражение влияния низкой производственной активности в Китае, до сих пор не восстановившейся после локдаунов. Кроме того, на стоимость платины оказывает давление повышение ставки ФРС, поскольку платина еще и драгоценный металл, который довольно сильно коррелирует с ценами на золото.

В результате энергетический кризис в ЮАР, из-за которого возникают опасения снижения производства платины и ее предложения на рынке, компенсируется довольно вялым спросом в Китае. Поэтому вполне можно допустить, что стоимость платины продолжить снижаться до 900 долларов. Последует ли за этим восстановление котировок, будет зависеть о того, станет ли расти производственный спрос на металл.