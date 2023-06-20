Верховный суд внес законопроект, чтобы предпринимателей меньше сажали

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, уточняющий в законодательстве понятие преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью. Как сообщает ТАСС, документ уже размещен в понедельник в базе данных нижней палаты парламента. Авторы законопроекта считают, что внесение ясности в законодательство позволит более четко разграничить преступления предпринимателей, связанные с их бизнесом, и не связанные с ним.

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По делам о преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью, действующий УПК предусматривает ограничения при проведении следственных действий, если они могут привести к приостановке законной предпринимательской деятельности. Существует также особый порядок изъятия и работы с вещественными доказательствами и ограничение на помещение фигурантов таких дел под стражу.

«По уголовным делам в отношении индивидуальных предпринимателей и членов органов управления коммерческих организаций органы предварительного расследования и суды испытывают определенные сложности», – указано в пояснительной записке к законопроекту. Они возникают при разграничении преступлений, совершенных в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью, и преступлений, не связанных с такой деятельностью, пишут авторы проекта. И добавляют, что обусловлено это правовой неопределенностью, вызванной отсутствием в уголовно-процессуальном законе понятия «преступления, совершенные в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью».

Законопроектом предлагается ввести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ необходимые определения. Например, преступлением, совершенным индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, предлагается считать «преступления, совершенные индивидуальным предпринимателем в ходе осуществления им самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и (или) при управлении принадлежащим ему имуществом, используемым для такой деятельности».

Для преступлений, совершенных членом органа управления организации, формулировка ровно та же, отличающаяся только «адресатом» и формой деятельности: вместо ИП – «член органа», вместо собственных действий – действия организации.

УПК пора воспользоваться опытом ГК

Ход предварительного расследования уголовного дела регулируется исключительно нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ), которые не раскрывают понятия «преступления в предпринимательской деятельности». В связи с этим у органов предварительного расследования и суда часто возникает неопределенность: что следует относить к предпринимательству, а что нет, подтверждает руководитель уголовно-правового направления, адвокат юридической группы «Совет» Кирилл Акборисов.

Принятие закона УПК РФ позволит четко определять критерии предпринимательства – как это определено, скажем, в Гражданском кодексе РФ, уверен юрист. В ст. 2 ГК РФ, в частности, указано, что предпринимательской деятельностью является самостоятельная деятельность на свой риск, которая нацелена на систематическое получение прибыли. Это значит, что гражданское законодательство и ранее разграничивало предпринимательские отношения от иных отношений, регулируемых законом.

Законопроектом предлагается относить к преступлениям в предпринимательской деятельности те действия, которые совершены лицами из числа исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальными предпринимателями. Такие дополнения в уголовный закон, уверен Акборисов, помогут устранить неопределенность и повысить гарантии для субъектов предпринимательской деятельности при проведении следственных мероприятий.

Вопрос в том, готово ли следствие

Бизнес-сообщество с позитивом восприняло недавнее решение Верховного суда о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, отмечает Александр Акимов, вице-президент общероссийского межотраслевого объединения работодателей Ассоциация «Безопасность и качество». Безусловно, говорит он, есть надежда на то, что законопроект будет первым шагом к сокращению злоупотреблений, совершенных во время следственных действий, а сам факт принятия дополнении и уточнений поможет не закрывать бизнес, оставляя без дохода его собственников и работников.

Однако, обращает внимание эксперт, все же есть опасения, что фундаментальные проблемы не будут решены быстро – инициатива Верховного суда правовой вакуум не устраняет, хотя и является важнейшим первым шагом на этом пути. А вот для того, чтобы в корне изменить ситуацию, суды должны будут признавать выводы, а иногда и деятельность следственных органов незаконными.

Возникает вопрос о готовности судебной системы менять устоявшуюся практику, добавляет Акимов. Будет ли суд иначе определять и классифицировать так называемые «предпринимательские» преступления, покажет только время, а для реализации благой и долгожданной инициативы следственным органам придется менять подходы к работе. Их готовность к изменениям можно будет оценить только после вступления законодательной новеллы в силу.

Инициатива полезна, но обвинительный уклон будет против

Проект об определении «предпринимательских» преступлений направлен прежде всего на формирование системного подхода к точному и единообразному применению норм уголовно-процессуального законодательства, объясняет адвокат, управляющий партнёр Criminal Defense Firm Алексей Новиков. К сожалению, сейчас искажение правоприменителем законодательных дефиниций не редкость, что можно понять и по замечаниям Верховного Суда в отдельных его решениях.

Легальные понятия, предлагаемые к внесению в ст. 5 УПК РФ, носят императивный характер, а определение преступлений, совершаемых индивидуальными предпринимателями и членами органов управления коммерческих организаций, обусловлено целью точного и единообразного применения норм отечественного законодательства, уверен адвокат.

«Я полагаю, что одной из основных предпосылок инициативы является стремление добиться однозначного, точного и исчерпывающего применения употребляемой в законе, судебной и иной правоприменительной практике процессуальной терминологии, – говорит Новиков. – Вместе с тем, исходя из собственного опыта, я убежден, что какого-либо значительного влияния на сформировавшийся у правоохранительных органов подход к квалификации и расследованию уголовных дел проект Верховного суда не окажет. Обусловлено это не только сложившимся обвинительным уклоном, но и имеющейся судебной практикой. Я убеждён, что злоупотребления и умышленное толкование норм закона в свою пользу со стороны отдельных лиц сохранятся, и это не может не огорчать.»

Точнее, яснее и подробнее

Все же в целом инициатива положительная, но вносимые дефиниции требуют дополнительного расширения и уточнения, подтверждает юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Описание и характеристики индивидуального предпринимателя или члена органа управления коммерческой организации здесь тоже расширительные, так как ГК РФ дает понятие предпринимательской деятельности.

«Стоило бы подробнее описать случаи, когда у судей и в правоприменительной практике возникают проблемы при определении предпринимательской деятельности. Верховному суду нужно выпустить толкование, либо практику применения соответствующих норм, либо провести в законе разделение с указание того, когда преступление, совершенное предпринимателем, будет считаться экономическим», – указывает юрист.