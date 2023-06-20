Эксперты и представители власти намерены регулировать нейросети: Нужны ли новые правила игры?

Модератором выступил Сергей Гребенников, директор РАЭК, член Общественной палаты РФ. Мероприятие прошло при поддержке Экспертного совета Молодежного парламента при Государственной думе.

Инициатором мероприятия стала Ирина Гольмгрейн, директор по продукту медиахолдинга 1MI, член РАЭК и Экспертного совета Молодежного парламента при Госдуме РФ, член жюри Премии Рунета, премии Медиа Лидер и Digital Leaders Award, автор бестселлера “Миллион просмотров. Как увеличить охваты кототких видео”. Ирина Гольмгрейн долгое время занимается исследованием вопросов, связанных с развитием и регулированием искусственного интеллекта (ИИ), работой рекомендательных алгоритмов и других проблем креативных индустрий.

Ирина Гольмгрейн, директор по продукту медиахолдинга 1MI, член РАЭК и Экспертного совета Молодежного парламента при Госдуме РФ

Перед участниками круглого стола стояли важные вопросы, требующие обсуждения и разработки эффективных решений. Кто должен считаться автором произведений, созданных с участием ИИ? Как определить и защитить права тех, кто взаимодействует с нейросетями и использует их результаты? Как учесть труд и вклад разработчиков ИИ в процесс создания произведений? Чтобы найти ответы на эти вопросы и разработать соответствующую законодательную базу, Ирина Гольмгрейн решила провести круглый стол, собрав экспертов и представителей различных сфер деятельности. Мы внимательно слушали онлайн-трансляцию круглого стола и обсудили с Ириной Гольмгрейн детали мероприятия, его результаты и дальнейшие планы.

Ирина, чем мотивирована такая инициатива? Правовые и этические вопросы, связанные с развитием ИИ обсуждаются по всему миру, но что беспокоит российских экспертов?

Многие известные деятели уже высказались о необходимости ограничить бурный рост технологий ИИ в связи с возникновением множества правовых и этических вопросов. Я не поддерживаю ограничения и хочу не размывать фокус, а концентрироваться на вопросе авторского права на произведения, созданные с использованием ИИ. И тут возникает вопрос о том, как определить авторство и права на эти произведения. Это важно не только для защиты интересов креаторов, но и для сохранения и развития творческого потенциала общества в целом. Важным аспектом обсуждения является определение того, кто должен считаться автором произведений, созданных с участием ИИ. Существуют разные точки зрения по этому вопросу, и возможно потребуются изменения в гражданском законодательстве для учета особенностей создания и использования произведений с применением ИИ. Несмотря на активное развитие ИИ и его значительный потенциал в различных отраслях, многие креаторы теряют мотивацию для творчества, так как стало сложно монетизировать их произведения в условиях конкуренции с ИИ. При этом разработчиков ПО также необходимо вознаграждать и не отнимать у них права на плоды разработок.

Каков международный опыт и подходы к регулированию интеллектуального права на произведения, созданные с использованием ИИ?

Анализ международного опыта показывает различные подходы к регулированию интеллектуального права на произведения, созданные с использованием ИИ. Наталья Вашеняк (Адвокатская палата г. Москвы, Адвокат) провела блестящую аналитику, которую представила в своем докладе в рамках круглого стола. Она рассказала, что в США активно обсуждается вопрос добросовестности и присвоения прав на произведения, созданные нейросетями. В Европе выделяются разные категории произведений, созданных с привлечением ИИ и созданных непосредственно ИИ, а Великобритания выделяет оригинальность произведения и труд, затраченный на создание ИИ, как ключевые критерии защиты авторских прав. В Китае и Японии также ведутся обсуждения и разрабатываются меры по маркировке и защите произведений, созданных с использованием ИИ.

Сергей Гребенников, директор РАЭК, член Общественной палаты РФ

Как инициатор круглого стола и законодательной инициативы, лично вы уже сформировали какую-то позицию относительно регулирования интеллектуального права на произведения, созданные с использованием ИИ?

Вопрос авторства при генерации текста и других произведений остается открытым. Я согласна с Александром Партиным (Privacy Advocates, Партнер), который в рамках круглого стола раскрыл вопросы ответственности за результаты продукта, созданного с помощью ИИ. Он заявил необходимости защиты прав разработчиков ИИ, чтобы обеспечить их мотивацию и стимулировать инновационное развитие в этой области. Уверена, что это необходимо, потому что важно стимулировать развитие ИТ-отрасли в России. При этом многие спикеры высказались скептически по поводу самой идеи регулирования: отрасль сама себя неплохо регулирует - нужно ли вмешательство? По моему мнению в вопросах права проблема не так критична, как в вопросах ответственности. Поэтому если наделить разработчиков правами, то им же придется нести ответственность за результаты творческой работы людей, использующих нейросети. Лично я думаю, что нужно по опыту других стран делить нейросети на категории и в зависимости от личного вклада автора в результат его работы наделять его правами и ответственностью. Кроме этого, безусловно разработчики сами в состоянии в пользовательском соглашении указывать, передается пользователю право или нет, но пока далеко не все продукты с ИИ - российские и нужно учитывать международное право. Тот же Chat GPT в России формально недоступен, но все пользуются.

Дмитрий Матюшенков, член координационного совета Молодёжной организации ЛДПР озвучил идею, что технологический прогресс всегда опережает изменения в законодательстве, и необходимо тщательно обдумать изменения гражданского законодательства, чтобы найти баланс между защитой прав авторов и разработчиков ИИ. Может быть действительно нейросети - это очередной хайп и не требует спешки?

Я уверена, что нейросети - это не хайп. За свой 17-летний опыт в диджитал медиа я ловила много волн хайпа. Clubhouse, хоть и легче сейчас быть умной задним числом, изначально выглядел хайпом. И нейросети - это будущее, которое уже наступило. У них есть практическое применение, к некоторым инструментам люди уже привыкли в ежедневной работе. Помните, короткое вертикальное видео в эпоху Тик Тока тоже считали хайпом? Тогда я на всех конференциях рассказывала про рекомендательные алгоритмы в основе которых лежат те же нейросети по своей методике “Миллион просмотров”. И что сейчас? Тик Ток в России ни жив ни мертв, а короткое видео развивается буквально на всех мыслимых платформах. Полагаю, что пока мы обсуждаем, нужно ли регулировать авторское право на тесты, написанные с помощью Chat GPT, все так быстро изменится, что пора будет обсуждать этические нормы делегирования роботам принятия жизненно-важных решений относительно людей. Некоторые говорят, что это десятки лет. По факту, судя по тенденции мы в самом начале кривой, которая развивается экспоненциально.

Кстати, об этике, Александр Партин предложил проведение независимого этического аудита и сертификации систем ИИ, чтобы обеспечить их соответствие этическим стандартам и защитить интересы пользователей. Не превратится эта инициатива в очередную головную боль всех медийщиков, как вышло с законом о маркировке рекламы?

Да уж, работая в крупном холдинге я знаю эту боль не понаслышке. Огромные штрафы и существенное усложнение бизнес-процессов не сопоставимы с доходами региональных СМИ, в крупном холдинге это можно пережить, но как справляются независимые региональные медиа - сложно даже представить. Маркировка рекламы всех напугала, и теперь любая инициатива со словом “маркировка” и “сертификация” будет вызывать негатив. Но там проблема в том, что безобидный и срочный пиар-текст приходится маркировать, теряя оперативность и увеличивая затраты, ложащиеся на конечного клиента. А в случае с нейросетями и дипфейками - это не повседневный труд, который коснется каждого, но такое регулирование должно помочь уберечь общество от жуликов, подделывающих видео и голоса не ради благих намерений.

Каковы возможные последствия и выгоды от принятия предложений спикеров круглого стола?

Это первое такое обсуждение, но уже получилось продуктивно и намечается основная канва. Кроме основной темы в качестве бонуса прозвучали и другие интересные инициативы, которые, наверное, будут развиваться своим чередом. Например, Сергей Вотяков (Председатель кластера «РАЭК / RPA») поддержал включение класса RPA (Роботизированный процесс автоматизации) в реестр программного обеспечения, чтобы покупатели лицензий получали налоговые вычеты. Роман Вайнберг (Руководитель отдела стратегического развития и партнерств Центр когнитивного моделирования МФТИ, сопредседатель кластера «РАЭК / ИИ») также предлагает создать реестр отечественных ИИ решений, позволивший бы упростить и ускорить рост внедрения технологий

В целом, определение ясного правового статуса произведений, созданных с использованием ИИ, и защита прав авторов могут способствовать развитию технологий в стране, равно как и творческого потенциала общества и экономики при обеспечении справедливого вознаграждения всех участников.

Позиции спикеров круглого стола и мнения экспертов лягут в основу разрабатываемого законодательства и регулирования интеллектуального права на произведения, созданные с использованием ИИ. Разнообразие мнений позволяет рассмотреть проблему с разных точек зрения и учесть различные интересы сторон.

В итоге ваша инициатива оказалась исключительно актуальной и важной для обсуждения и разработки соответствующих законодательных мер. Каков дальнейший план действий?

Да, благодаря неоценимому вкладу ассоциации РАЭК и Экспертного совета Молодежного парламента при Госдуме получилось действительно содержательно и перспективно. И стало ясно, что проблемы, связанные с определением авторства и защитой прав, требуют немедленного внимания, учитывая стремительное развитие технологий ИИ и их влияние на общество и экономику. Но необходимо учитывать мнения и предложения юристов, общественников, депутатов, а также практиков, как крупнейших, так и небольших разработчиков, опыт других стран.

Некоторые из коллег считают, что для начала следует создать какое-то соглашение между крупнейшими операторами. Денис Ермилов, заместитель директора по работе с стратегическими клиентами «Синимекс» считает, что необходимо будет договариваться на уровне правительств об использовании единых стандартов по созданию «водяных знаков» и внутренних кодов на уровне стран и правительств и тратить процессорные мощности не на поиск и защиту от дипфейков, а на создание полезных для человека вещей.

Пока на текущий момент я планирую следующим шагом конкретизировать и проработать ветки развития инициативы, в результате которой должен получиться первый драфт документа с некоторой вариативностью. Первую версию при поддержке Экспертного совета Молодежного Парламента и РАЭК мы обсудим уже в Госдуме, надеюсь, что успеем это сделать в июле 2023 года. А далее к осенней сессии подготовим законопроект, который учтет особенности создания и использования произведений с применением ИИ. Главная цель: создать благоприятную среду для инноваций, защиты авторских прав и сбалансированного развития в сфере искусственного интеллекта.