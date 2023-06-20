Глава ОСК рассказал о переговорах по сотрудничеству со странами Африки

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) начала вести переговоры по сотрудничеству со странами Африки.

Об этом сообщил гендиректор предприятия Алексей Рахманов в рамках Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

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«Переговоры находятся на начальной стадии. Могу сказать об одном достаточно интересном сегменте, на который нам указали коллеги, работавшие в рамках межправкомиссий, — небольшие частные рыболовецкие суда. Как оказалось, они представляют очень большой интерес для наших африканских коллег, потому что флот у них тоже очень старый, изношенный», — рассказал глава компании.

По его словам, сейчас компания готовит ряд предложений, с которыми она планирует выйти на такие рынки. «Во многом это будет базироваться на опыте строительства рыболовецких судов, частично это будет опыт проекта "маломерный флот для МЧС". Практика показывает, что профессионально спроектированный корпус судна — это уже половина дела. Надеюсь, сейчас закончим хорошо испытания, сделаем все типоразмеры судов и уже начнем выходить с этими решениями на зарубежные рынки», — сказал Рахманов.

Обсуждения ведутся «достаточно интенсивно» в том числе с иранскими и азербайджанскими партнерами, этот вопрос для компании является одним из ключевых, отметил глава ОСК. «Развитие форматов совместного производства в Индии, в Иране, в странах Персидского залива было бы интересным проектом. И мы достаточно серьезно на него смотрим», — подчеркнул он, добавив, что работа на зарубежных рынках имеет специфику, с которой нужно либо хорошо быть знакомым. «Наше отношение к международному сотрудничеству такое: крайне серьезно, крайне внимательно, крайне осторожно. Пока "пробуем воду", может быть, построим один-два парохода, посмотрим, как все будет идти. Может, все и встанет на свои места», — рассказал Рахманов.

В середине прошлого года ОСК сообщала, что рассматривает вопрос сотрудничества с верфями Ирана, Бразилии и Индии для строительства крупнотоннажных судов.