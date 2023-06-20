Индия – стратегический партнёр России

Индия вышла на седьмое место в списке торговых партнёров России. Такой вывод прозвучал на бизнес-диалоге «Россия-Индия» в ходе ПМЭФ-2023. В деловой дискуссии принял участие первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.

Торговое сотрудничество России и Индии в последние годы растет очень быстро. На профильной сессии представители двух стран – стратегических партнеров, обсудили перспективы дальнейшего развития отношений, а также меры упрощения валютного и таможенного регулирования.

Сегодня Индия играет большую роль в развитии торгово-экономических отношений. По оценке экспертов, к 2050 году ВВП Индии составит до 25–30 трлн долл., что выведет ее в тройку крупнейших экономик мира.

Последний год стал одним из самых динамичных для развития связей между Индией и Россией. За это время Индия с 14 места переместилась на 7 место в списке торговых партнеров РФ. Такое плодотворное сотрудничество еще более укрепит тесное партнерство двух стран в сфере образования, креативных индустрий, фармацевтике, цифровой и киберсфере. На высоком уровне и таможенное сотрудничество. Сейчас идет наращивание индийских поставок продукции, которая востребована на российском рынке. Чтобы обеспечить устойчивость транспортировок, в том числе и минеральных удобрений, обсуждаются идеи создания проектов по типу «зеленого коридора» с индийской таможней. Это позволит существенно ускорить оформление документов, решить сложности с таможенными процедурами.

Комментируя итоги дискуссии, первый заместитель генерального директора ФосАгро Сиродж Лоиков отметил важность принятия взаимовыгодных решений по созданию равнодоступности на индийский рынок для всех основных поставщиков минеральных удобрений. Доля Индии в российском экспорте минеральных удобрений выросла с 3% до 13%. ФосАгро, в свою очередь, увеличила поставки в Индию в прошлом году более чем в 5 раз, до рекордных 2,7 млн тонн. Однако есть еще ряд вопросов, которые предстоит решить для бесперебойных поставок удобрений на долгосрочной основе.

«Мы, безусловно, заинтересованы в принятии взаимовыгодных решений для бесперебойных поставок удобрений на долгосрочной основе. Однако, однако переход на эту модель сдерживается действующей ввозной пошлиной на удобрения из России/ЕАЭС в размере 5,5%. Наличие базового соглашения по свободной торговле между Россией/ЕАЭС и Индией позволило бы устранить барьеры для долгосрочной торговли между двумя странами и обеспечить сильную коммерческую позицию индийских импортеров с другими поставщиками сырья и минеральных удобрений и в целом расширить российско-индийское сотрудничество. В частности, перспективным для ФосАгро представляется экспорт в Индию технических фосфатов для промышленности», – прокомментировал результаты российско-индийского диалога Сиродж Лоиков.