Испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью — глава ОАК

Обновленный Superjet готовят к первому полету по процедуре летно-испытательной станции.

Статья по теме: Стала известна стоимость новых самолетов Superjet, МС-21 и Ту-214 для «Аэрофлота»

Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2023 сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Мы подошли к завершающему этапу подготовки первого полета, а именно к передаче самолета на летно-испытательную станцию. Это значит, что самолет полностью собран», — пояснил он.

Статья по теме: «Ростех» будет выпускать по 10 самолетов Ту-214 в год начиная с 2025-го

По словам гендиректора ОАК, на машине уже установлены российские системы, однако двигатель ПД-8 еще проходит испытания на летающей лаборатории, поэтому полеты первого опытного образца будут производиться с французским двигателем.

«Второй самолет, который у нас подключится к испытаниям уже осенью, будет с российскими двигателями. Нам необходимо обеспечить получение дополнения к сертификату типа в очень сжатые сроки», — заявил гендиректор корпорации.

Говоря о планах по Ту-214, Слюсарь отметил, что есть еще «некоторые отдельные позиции», которые нужно заменить российскими аналогами. «У Ту-214 перечень их невелик, но какие-то отдельные позиции успели появиться за время производства. Это, например, часть интерьерного оборудования. Наша задача — к 2025 году выйти на десять самолетов в год», — сказал Слюсарь.

Отвечая на вопрос о будущих поставках МС-21, глава компании подтвердил, что в 2024 году они запланированы в объеме шести самолетов.

«Наша задача сейчас — получить разработанные, изготовленные, прошедшие испытания у наших коллег из кооперации основные системы, установить их на самолет. До конца года мы должны обеспечить первый вылет полностью российского самолета МС-21 с двигателем ПД-14, со всеми российскими системами, в том облике, в котором будем сертифицировать», — заявил гендиректор ОАК, уточнив, что в течение следующего года планируется провести программу испытаний на трех опытных самолетах.

«До конца 2024 года мы должны передать заказчику шесть самолетов», — подчеркнул Юрий Слюсарь.