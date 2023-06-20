Находящийся на борту пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа исследователь вышел на связь

Ирландский исследователь Рори Голден, который находится на борту пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа «Титан», опубликовал сообщение на своей странице в соцсетях.

Об этом пишет издание Irish Sun.

«Я в порядке», — цитирует газета пост Голдена.

Исследователь рассказал, что его спутники находятся в ожидании спасателей, и выразил благодарность всем, кто пытался с ним связаться.

Голден сообщил, что экипаж имеет крайне ограниченные возможности для выхода в интернет.

Ранее стало известно, что пятеро подводных туристов пропали во время стартовавшего 18 июня погружения в батискафе к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Запас воздуха в подлодке рассчитан на 96 часов.

Связь аппарата с судном «Полярный принц» прервалась менее чем через два часа после начала погружения. Береговая охрана направила в район погружения, который находится в 1450 км восточнее побережья штата Массачусетс, суда и самолет C130, к поискам подключились Береговая охрана и Вооруженные силы Канады.

Позднее стало известно, что на борту «Титана» находятся, в частности, владелец компании Action Aviation британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, которому принадлежит аппарат.

Как рассказал RT исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов, проблемы у батискафа были и до этого, «Я сотрудничал с компанией OceanGate Expeditions не как турист, а как автор. У аппарата "Титан" и раньше были проблемы, при предыдущих погружениях, и связь у него прерывалась, такие были случаи, они об этом писали. Немножко он задевал обломки "Титаника", был эпизод пару лет назад. То, что пропала связь в воскресенье, это уже достаточно много времени прошло, такого еще не было. Пропадала связь максимум на несколько часов», — подчеркнул эксперт.

Несмеянов предположил, что аппарат мог зацепляться за обломки «Титаника», риск этого особенно велик в районе кормовой части. «Там во все стороны торчат металлические части, различные пруты... Туда не рекомендуется приближаться, они могли где-то там зацепиться, этого все подводники боятся очень», — отметил он.