Комбат Ходаковский назвал главный недостаток украинского наступления

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии Донецкой Народной Республики (ДНР), командир батальона «Восток» Александр Ходаковский назвал главный недостаток украинского наступления.

Согласно его мнению, основная причина неуспеха ВСУ – низкая мотивация украинских военных.

«По этой причине, так долго разрабатываемые планы контрнаступления не осуществляются так, как задумывались: если завсегдатаям киевских баров было плевать на войну до того, как их забрили в солдаты, то и после этого желания получить пулю в лоб у них не прибавилось», – написал он в своём Telegram-канале.

Как отметил комбат, когда украинские генералы в оперативных штабах рисуют планы побед, они при этом не учитывают готовность «спичек» и «коробочек» эти планы осуществлять.

«В итоге красивым всё останется только на бумаге», – резюмировал Ходаковский.

Ранее «Эксперт» писал, что раскрыты данные об огромных потерях, которые ВСУ понесли с начала контрнаступления. В частности, по информации Telegram-каналов российских военкоров и других источников, знакомых с ситуацией, прошедшие две недели так называемой контрнаступательной операции обошлись киевскому режиму в потерю 9 600 военнослужащих, 172, 373 бронемашины и бронетранспортёра, 146 артиллерийских систем, 198 разведывательных и ударных БПЛА, а также 15 вертолётов и самолётов ВСУ.