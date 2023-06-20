Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации

Минобороны РФ на брифинге 20 июня сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции.

Согласно информации, которую озвучил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

На Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем ВС РФ отражены четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками. Уничтожены 5 боевых бронированным машин и 3 танка.

В районах населённых пунктов Новополь (ДНР) и Левадное (Запорожская область) нанесено огневое поражение 4-м скоплениям живой силы и техники ВСУ. На Положском тактическом направлении в районе населённого пункта Решетиловское (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ. Потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском составили до 260 боевиков, 12 боевых бронированных машин, 9 танков, 3 автомобиля, 2 гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина пехоты «Bradley» и артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск отражены 10 атак ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка (ДНР). Уничтожено до 220 боевиков, 7 автомобилей, 3 боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США.\

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии и слаженными действиями подразделений «Западной» группировки ВС РФ нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Кисловка, Новомлынск, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). В районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область), Новоселовское и Ягодное (ЛНР) пресечена деятельность 3-х украинских ДРГ. Уничтожено до 40 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем группировки войск «Центр» ВС РФ нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР). В районах населённых пунктов Ямполовка, Червоная Диброва, а также южнее населённого пункта Кременная (ЛНР) пресечена деятельность 3-х украинских ДРГ. Потери ВСУ составили до 100 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25 боевиков, 5 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах. Уничтожены 8 складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Двуречная (Харьковская область), 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Северск (ДНР), группировки войск «Запорожье», 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степовое и Новоданиловка (Запорожская область), 106-й и 122-й бригад теробороны в районах города Очаков (Николаевская область) и Тягинка Херсонская область.

Российские средства ПВО перехватили 7 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожили 13 БПА в районах населённых пунктов Кременная, Золотаревка (ЛНР), Старомлыновка, Орлинское (ДНР), Червоноармейское, Верхняя Криница, Чапаевка и Грозовое (Запорожская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 444 самолёта, 240 вертолётов, 4 713 БПЛА, 426 ЗРК, 10 222 танка и других боевых бронированных машин, 1 126 боевых машин РСЗО, 5 175 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 11 066 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее «Эксперт» писал, что согласно заявлению начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, за последние сутки российские военные отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении в Запорожской области.

В частности, в районе восточнее Левадного уничтожены боевые бронированные машины и живая сила ВСУ, поражены более десятка мест скопления сил ВСУ в районе Новодонецкого и Макаровки (ДНР), а огнем самоходных артиллерийских орудий «Гиацинт» уничтожена гаубица ВСУ в районе Великой Новоселки.