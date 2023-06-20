Моди заявил об отказе Индии от нейтралитета по Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с заявлением о том, что его страна не нейтральна по ситуации на Украине.

По его словам, Нью-Дели выступает за мир, соблюдение международного права и диалог, направленный на урегулирование конфликта. В интервью газете The Wall Street Journal (WSJ), Моди также отметил, что позиция Индии известна всему миру и находит понимание.

«Высшим приоритетом Индии является мир, – напомнил он. – Некоторые люди утверждают, что индийская сторона сохраняет нейтралитет, но это не так. Мы на стороне мира, и все страны должны уважать международное право и суверенитет государств», – резюмировал Моди, добавив, что Индия будет делать всё необходимое и оказывать поддержку любым попыткам завершить конфликт и гарантировать устойчивый мир и стабильность.

Как ранее писал «Эксперт», за скорейшее подписание мирного соглашения по Украине также выступили лидеры африканских страны - 18 июня они привезли в Россию план урегулирования ситуации в этой стране.

В тот же день у них прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, стороны договорились продолжить начавшийся диалог. Представитель Кремля отметил, что инициатива стран Африки по Украине «очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций», однако российский лидер «проявил заинтересованность в её рассмотрении». При этом в ходе переговоров с африканскими партнёрами Путин также отметил, что именно Киев отказывается от мирных переговоров.

