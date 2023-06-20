На ПМЭФ «прокачали» города

Подведены итоги II этапа спецпроекта «Город на прокачку: протестируй Индекс качества жизни». Экспертный совет получил более 50 работ от студентов из Улан–Удэ, Саратова, Санкт–Петербурга и других городов. Лучшие работы представили на стенде ВЭБ.РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Город на прокачку» — это проект ВЭБа, в котором студенты и аспиранты тестируют качество жизни в российских городах и предлагают конкретные решения для улучшения жизни людей. II этап был посвящён трём направлениям: безопасность, экология, образование.

Участники этапа рассмотрели широкий круг тем. Никита Богодухов из Бурятского государственного университета предложил повысить уровень образования в средних и малых городах, создав для этого общероссийский портал, где университеты будут размещать программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Даниил Кириллов из СГТУ им. Ю. А. Гагарина хочет разработать систему электронного обучения «STUDLINE» для средних профессиональных заведений и вузов. Она включает модули видеоконференций, встроенный мессенджер, аналитику успеваемости и геймификацию, чтобы повысить вовлечённость в учебный процесс. Елизавета Чумикова из Поволжского института управления им. П. А. Столыпина представила идею приложения с системой мотивации за соответствие экологическим нормам. Приложение будет формировать «экологические» привычки через квесты в городах. А Станислав Галкин из московского Финансового университета при Правительстве РФ предложил с помощью инструментов ГЧП создавать быстровозводимые котельные, работающие на основе переработки отходов.

Сейчас начинается приём работ III этапа проекта «Город на прокачку». Направлениями исследований станут общество, работа, спорт и отдых, а также социальная среда.