На севере Крыма нейтрализован украинский беспилотник — Аксенов

В ночь на 20 июня российские военные нейтрализовали украинский дрон на севере Крыма.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В Крыму и Севастополе действует высокий, «желтый», уровень террористической опасности, введен режим среднего уровня реагирования. Полуостров регулярно пытаются атаковать дроны. В частности, 15 июня над территорией Крыма зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов удалось сбить силами противовоздушной обороны, три были заглушены и посажены средствами РЭБ. Накануне, 19 июня, глава Крыма сообщал о двух сбитых беспилотниках.