Раскрыты данные об огромных потерях, которые украинская армия понесла с начала своего контрнаступления.

Как пишет издание «Военное дело» со ссылкой на Telegram-каналы российских военкоров и другие источники, знакомые с ситуацией, прошедшие две недели так называемой контрнаступательной операции обошлись киевскому режиму в потерю 9 600 военнослужащих.

При этом ВС РФ уничтожили 172 танка противника, в том числе немецкие Leopard 2 и французские колесные AMX-10. Помимо этого, сожжены 373 бронемашины и бронетранспортёра, в их числе американские БМП M2 Bradley и Humvee.

Также российские военные поразили 146 артиллерийских систем противника, в том числе западные Krab, Caezar, M109, M777 и PzH 2000. А системы ПВО РФ перехватили и сбили 198 разведывательных и ударных БПЛА, 15 вертолётов и самолётов ВСУ.

Ранее «Эксперт» писал, что по данным Минобороны, только за последние сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлении потери ВСУ составили до 260 боевиков, 12 боевых бронированных машин, 9 танков, 3 автомобиля, 2 гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина пехоты «Bradley» и артиллерийская система М777 производства США.