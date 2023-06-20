Новую Каховку атаковали дроны-камикадзе ВСУ, пострадали трое мирных жителей

Новая Каховка в Херсонской области подверглась во вторник атаке украинских дронов, три человека пострадали.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб города.

«Утро началось с атаки дронов-камикадзе. Пострадали мирные граждане — три человека получили осколочные ранения, одна женщина в тяжелом состоянии», — цитирует агентство представителя штаба. Уточняется, что пострадавшие госпитализированы.

За последние сутки ВСУ выпустили свыше 90 артиллерийских снарядов по населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.

По его словам, под обстрел из ствольной артиллерии в ночь на 20 июня попала гражданская инфраструктура в городах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, а также селе Великая Лепетиха, где устраняют последствия наводнения из-за прорыва плотины Каховской ГЭС; в общей сложности зафиксировано попадание 26 снарядов.

Сообщается, что обстрелы с украинской стороны продолжались в течение всего дня 19 июня, всего по населенным пунктам левого берега Днепра было выпущено 65 снарядов. Пострадали населенные пункты Новая Каховка, Корсунка, Днепряны, Крынки, Кардашинка, Солонцы, Каиры и Васильевка; сведения о возможных жертвах и повреждениях уточняются.