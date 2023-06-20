«Новые 20-е. Философия любви»

Ведь только полюбив кого-то, можно обрести настоящую силу и опору — и не важно, записано это признание, как тогда, в запечатанном письме или, как сегодня, голосовым в мессенджере. На всех этажах «Мариотта» зазвучит музыка, игристое вскружит голову, закрутятся танцы и развернутся истории великой любви

Once Hotel — это также фантазия о том, какими были бы современные художники, артисты и завсегдатаи вечеринок сто лет назад. 20-е были эпохой, которую прозвали «танцующей», «ревущей», «безумной». Время бурлеска и авангарда, буквально дышавшее пеплом недавних катастроф. Прорвные мысли, музыка, искусство, танцы — драйв и силу всему этому давала любовь.

На территории отеля развернутся семь площадок, где наряду со свингом и джазом будет звучать актуальная электронная и живая музыка. Интерьер отеля в стиле нового арт-деко наполнят инсталляции, в коридорах будет царить атмосфера светского салона, а в номерах поставят 35 театральных перформансов — по мотивам историй о великой любви: «Лолита», «50 оттенков серого», «Анна Каренина», «Ромео и Джульетта», «Великий Гэтсби», «Нотр-Дам де Пари» и другие.

Once Hotel станет дефиле изысканных нарядов 1920-х — смокинги, соблазняющие платья, длинные мундштуки, сетчатые вуали и другие предметы одежды, носившие герои эпохи. Нет костюма — нет входа. Once Hotel — зрелище и светский раут, где как и было принято в 1920-х ломались классы и касты — признанные артисты встречались с подпольными мыслителями и художниками. Кто знает, какими интригами обернется ночь на этот раз. Один из постулатов бала гласит: «Все, что происходит в отеле, остается в отеле».