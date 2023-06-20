Пилоту SSJ100, при аварийной посадке которого погиб 41 человек, дали шесть лет колонии-поселения

Суд приговорил к шести годам колонии-поселения командира самолета SSJ100, при посадке которого в Шереметьево в 2019 году погиб 41 человек, пилота Дениса Евдокимова.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, подсудимый признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Пилоту запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушным судном, на три года. Кроме того, с Евдокимова взыскали 2,5 млн рублей в пользу двух потерпевших.

Следствием и судом установлено, что 5 мая 2019 года самолет под управлением Евдокимова, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, где совершил аварийную посадку. На борту воздушного судна находились 78 человек. По версии следствия, дальнейшие действия Евдокимова были совершены с нарушением установленных правил и привели к возгоранию самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Сам Евдокимов свою вину не признал, пишет «Интерфакс». Адвокаты пилота утверждают, что причиной трагедии стала неисправность воздушного судна и ошибочные действия при пожаре одного из бортпроводников.