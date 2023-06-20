Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области

Российские военные отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении в Запорожской области.

Атака подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) отражена на южно-донецком направлении в Запорожской области.

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает «Интерфакс».

«На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака до пехотного взвода противника в районе восточнее Левадного. Уничтожены боевые бронированные машины и живая сила ВСУ», — заявил он, уточнив, что поражены более десятка мест скопления сил противника в районе Новодонецкого и Макаровки (ДНР).

По словам Чехова, огнем самоходных артиллерийских орудий «Гиацинт» уничтожена гаубица ВСУ в районе Великой Новоселки.

На запорожском направлении средствами воздушной разведки вскрыты и уничтожены две разведгруппы противника в районе между населенными пунктами Решетиловское и Дорожнянка, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток». Он отметил, что пресечена попытка проведения ВСУ разведки боем в районе Мирного (Запорожская область); понеся потери в живой силе, противник отступил.

«В ходе контрбатарейной борьбы огнем гаубичной артиллерии уничтожен минометный расчет в районе Дорожнянки», — сказал Чехов.

Силами армейской авиации нанесено огневое поражение по скоплению сил противника в районе Левадного; огнем реактивных систем залпового огня «Град» уничтожен склад боеприпасов в районе города Орехова Запорожской области; расчетом ЗРК «Тор» сбиты два беспилотника «Фурия» и «Валькирия», сообщил он.