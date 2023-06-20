Рубль и рынок акций готовы приступить к снижению

Сегодня с открытием основных торгов в 10:00 мск рубль вновь начал укрепляться. На торги вышли экспортеры, которым в начале следующей недели нужно уплатить государству налоги, и для этого они продают валютную выручку. Но делают они это как-то вяло. Вероятно, объем налогов будет далеко не рекордным, и многие крупные компании имеют хороший запас рублей для предстоящих выплат.

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Как и вчера, развить успех рубль не смог. В районе обеда наметилось повышение спроса на валюту, в результате чего «россиянин» стоит немного дешевле, чем вчера на момент закрытия торгов.

«В целом, рубль с прошлой недели совершает разнонаправленные движения, амплитуда которых постепенно уменьшается. Выход из этой консолидации более вероятен в сторону продолжения тенденции, которая была перед формированием фигуры, то есть для курса рубля — вниз с вероятным обновлением годовых минимумов», – пишет в своем обзоре эксперт БКС Дмитрий Бабин.

Вероятно, движение может начаться в середине следующей недели, когда бизнес завершит расчеты с бюджетом. Технической целью снижения курса российской валюты выступает район 89–90 руб. за доллар. Некоторые трейдеры не исключают, что упасть до этого уровня рублю не позволит Банк России, который будет вынужден вмешаться в торги, чтобы в зародыше погасить панику и не допустить роста инфляции, обязательно следующей за девальвацией национальной валюты.

На рынке акций начала плавно развиваться долгожданная и закономерная коррекция. Поводов для наращивания лонгов сейчас нет, и инвесторы стали осторожно фиксировать прибыль. Индекс Мосбиржи остается вблизи отметки 2800 пунктов, которую некоторые аналитики в начале года называли целью роста рынка в первом полугодии.

До примерно 240 руб. подешевели акции Сбербанка. Ранее эта отметка была сильным сопротивлением росту, а теперь стала поддержкой. Если бумага снизится еще на пару процентов, то падение может ускориться. Однако в районе 215–220 руб. спрос на Сбер возрастет – акции будут покупать в расчете продать их рублей по 300 в конце этого или начале следующего года.

Наибольшие потери несут вчерашние лидеры роста – акции черных металлургов. Впрочем, их сегодняшнее снижение в разы меньше вчерашнего прироста.

Ближе к закрытию торгов в десятке лидеров роста 6 мест заняли акции девелоперов. Поводом для их агрессивной покупки послужила новость о намерении «Самолета» приобрести своего конкурента – ГК «МИЦ» – за 40 млрд руб. Инвесторы расценили это как уверенность топ-менеджмента «Самолета» в продолжении роста рынка жилья на долгое время вперед. Поэтому покупки шли абсолютно по всему сектору девелопмента.

Внешний фон в течение дня продолжил ухудшаться – если сегодня утром нефть дешевела на треть процента относительно полуночи понедельника, то ближе к закрытию российских торгов она теряла уже 1,6%. Но принципиальная картина по «черному золоту» не меняется: котировки остаются в диапазоне $72–77,5 за баррель.

Подешевевшая нефть не позволила «Роснефти» продолжить восхождение. Бумага сегодня дешевеет на процент и торгуется на нижней границе крутого восходящего канала от 8 мая. Пока продавить его вниз у «медведей» не получается. С точки зрения технического анализа, сейчас бумагу нужно покупать с целью поймать 2–4% роста. Однако риски таких действий высоки. Стоит помнить, что все тренды и каналы рано или поздно заканчиваются. Сейчас же налицо снижение инвестиционного оптимизма, да и нефть еще может подешеветь на 2–3 доллара.

У среднесрочных инвесторов поводов для беспокойства нет, акции «Роснефти» им стоит держать в портфелях. Практически все аналитики уверены, что бумага к концу года будет дороже.

Из ликвидных бумаг лучший результат демонстрируют привилегированные акции «Сургутнефтегаза», дорожая на процент с небольшим. Недавно опубликованный отчет компании за прошлый год показал, что ее финансовые резервы в 2022 г не только не сократились, но и выросли. Свою «кубышку» «Сургутнефтегаз» хранит в валюте, поэтому с ослаблением рубля ее балансовая стоимость будет расти и позитивно отразится на прибыли компании, часть которой пойдет на выплату дивидендов по привилегированным акциям.

В целом же складывается впечатление, что рынок акций готов продолжить плавное снижение. Поводов же для сильного падения нет – впрочем, как и для роста.

