«Самолет» взлетит к ПИКу

По информации ряда СМИ, «Самолет» намерен приобрести 100% ГК «МИЦ» – одной из крупнейших девелоперских компаний Московского региона – у нескольких физических лиц за 40 млрд руб. Предполагается, что оплата пройдет несколькими траншами, для чего «Самолет» привлечет банковское финансирование. Сделка должна быть одобрена ФАС.

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Инвесторы позитивно отреагировали на эту информацию. В частности, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов и главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий считают, что после закрытия сделки «Самолет» по размеру бизнеса приблизится к ПИКу, который сейчас строит около 5,2 млн кв. м площадей. Более того: Донецкий не исключает, что уже в 2024 году «Самолет» может обогнать ПИК и стать самым крупным застройщиком в РФ.

При этом Суверов отмечает, что бизнес «Самолета» удваивается каждый год только за счет органического роста и не исключает, что акции «Самолета» могут стать «голубой фишкой» «не только российского рынка недвижимости, но и всего фондового рынка». Для этого, правда, нужно увеличить долю акций в свободном обращении.

Инвестбанкир и профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган уверен, что покупка позволит компании значительно ускорить свое развитие, обеспечив при этом высокий возврат на инвестиции.

Напомним: в первой декаде июня совет директоров ГК «Самолет» объявил о решении рекомендовать собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды за прошлый год. Решение было мотивировано текущей неопределенностью на рынке жилой недвижимости.

Отказ от дивидендов стал неприятным и непонятным сюрпризом для миноритарных акционеров, поскольку по итогам первого и второго кварталов 2022 г. компания выплатила по 41 руб. на акцию, и инвесторы ждали годовых выплат. И вот теперь причина отказа от дивидендов стала понятна.

При этом пока нет информации о прекращении программы обратного выкупа акций. В конце мая компания объявила, что до конца года выкупит с рынка собственные акции на сумму 10 млрд руб. (примерно 6% выпущенных бумаг). Buyback всегда стимулирует рост котировок. С одной стороны, сокращается количество акций на рынке – следовательно, повышается доля прибыли на одну акцию. С другой, обратный выкуп многие инвесторы интерпретируют как уверенность мажоритарных акционеров в бизнесе и нежелание делиться прибылью.

Менеджмент компании считает, что справедливая стоимость активов «Самолета» примерно в 5 раз выше его рыночной капитализации, рассчитанной как произведение стоимости одной акции на бирже на общее число акций.

На информации о покупке ГК «МИЦ» акции «Самолета» к обеду вторника росли на 5,3%, занимая первую строчку лидеров роста.

С точки зрения технического анализа, бумага торгуется на сопротивлении. Его пробой откроет дорогу на движение акции в район 4500 руб., что подразумевает потенциал роста в 38%.

