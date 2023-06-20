Шойгу анонсировал первую в России выставку достижений в IT и ИИ

Специальная выставка передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта (ИИ) впервые в России будет организована на форуме «Армия-2023».

Об этом на заседании коллегии министерства обороны РФ сказал глава военного ведомства Сергей Шойгу, передаёт РИА Новости

«Впервые Минобороны совместно с Национальным центром по развитию искусственного интеллекта развернёт специализированную выставку передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта», – подчеркнул министр.

По его словам, в целом на форуме планируется провести более 300 научно-деловых мероприятий по актуальным аспектам развития вооруженных сил, отечественного ОПК и международного военно-технического сотрудничества.

Как ранее писал «Эксперт», на той же коллегии Минобороны Шойгу рассказал о планах ВСУ по применению систем HIMARS и Storm Shadow для ударов по территории РФ.