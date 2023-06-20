Шойгу рассказал о планах ВСУ по применению систем HIMARS и Storm Shadow для ударов по территории РФ

Москва располагает информацией о том, что Киев намерен задействовать системы HIMARS и Storm Shadow для атаки по российским регионам, в том числе по Крыму.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — предупредил министр.

Шойгу сообщил, что ВСУ продолжают предпринимать попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. «При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО», — отметил он.

По словам чиновника, с 4 июня украинская сторона совершила 263 атаки позиций российских войск.

«Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг», — подчеркнул Сергей Шойгу.