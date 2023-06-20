Такой прогноз синоптиков для планеты стал первым в истории

Европа – самый быстро нагревающийся континент нашей планеты. В прошлом году, если верить метеорологам (а не верить им оснований нет) в Старом Свете было зафиксировано самое жаркое за все время метеонаблюдений лето. Аномальная летняя жара в 2022 году стала причиной гибели тысяч европейцев, приведя также к погодным катаклизмам в виде бурь, наводнений, засух и прочих опасных «капризов» явно рассердившейся на человечество природы.



Как следует из совместного исследования Всемирной метеорологической организации (WMO) и Службы по контролю за изменениями климата «Коперник» при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды, превышение средней летней температуры на континенте в прошлом году над показателем доиндустриального периода составило 2,3°С. Температура воды у поверхности европейских морей тоже побила рекорды, а еще прошлогодняя жара привела к беспрецедентному таянию ледников.

Статья по теме: Засуха в Европе: неурожай оливок в Испании

Буйство погоды стала причиной смерти 16365 человек – главным образом от жары – и причинила ущерб в общей сложности на 2 млрд долларов. В отношении ущерба больше всего отличились наводнения, которые особенно сильны были в Италии, Греции и Португалии, а также бури.

«Лето (в прошлом году) было самым жарким за всю историю (метеонаблюдений), – приводит Bloomberg слова генерального секретаря WMO Петтери Тааласа. – Высокие температуры усилили засушливые явления, спровоцировали очень сильные лесные пожары, превратившие в пепелище вторую по площади {за историю наблюдений] лесную территорию, и привели к тысячам летальных исходов, вызванных аномальной жарой».

Наряду с человеческими трагедиями, такая жара является форсмажором в первую очередь для энергетики, транспортной инфраструктуры и, опять-таки, для здравоохранения.



«Повышение температуры на 2,3° в Европе шокирует, – говорит профессор климатологии британского университета Ридинг Уильям Коллинз. – Традиционное внимание к глобальным температурам приглушает опасность, а между тем, скорость повышения температур в Европе почти вдвое превышает среднюю по планете.»

Неудивительно, что вместе со всем континентом рекорды по летней жаре установил в 2022 году и целый ряд европейских стран: в том числе Германия, Великобритания, Испания. В результате очень высокой и близкой к рекордной оказалась в этих странах в прошлом году и средняя температура.

Снега и дождей в 2022 году на большей части Старого Света выпало меньше, чем обычно. Для Испании и Португалии это был рекордный по силе засухи год, причем, Пиренейский полуостров бьет этот антирекорд уже четвертый год подряд. Третьим кряду, говорится в исследовании, был по силе засухи прошлый год и для стран, расположенных в Альпах.



Ждать облегчения в этом году, считают метеорологи, не стоит. Причем, 2023-й может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений не только в Европе, но и на всей планете в целом, предупреждают авторы исследования WMO и службы «Коперник».

Азия, как обычно, значительно опередила Европу. В Индию жара пришла еще в апреле. В июне аномальная жара с температурами до 45° уже привела в штатах Уттар-Прадеш и Бихар к смерти 96 человек, в основном, из-за тепловых ударов.

В Европе сейчас первой тепловой волны ждут немцы. По метеопрогнозам, столбики термометров во многих районах Германии могут подняться на этой неделе выше 32°С.

Горечь климатических неприятностей и погодных проблем исследования WMO и службы «Коперник» немного разбавили ложкой меда аналитики энергетического исследовательского центра Ember. Прошлый год стал для Евросоюза первым, когда с помощью ветра и солнца удалось выработать больше электроэнергии, чем сжигая газ (22,3% и 22% соответственно). И частично всплеск производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии на континенте объясняется очень большим ростом производства солнечной энергии.