Схема с отчислениями за использование зарубежного ПО заработает в 2024 году — глава Минцифры

Механизм взимания отчислений с российских предприятий за использование программного обеспечения ушедших из РФ вендоров может быть запущен в 2024 году.

Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, передает «Интерфакс». В феврале чиновник информировал, что изучается возможность создания спецсчета или фонда, куда пользователи иностранного ПО будут перечислять средства, которые пойдут на поддержку отечественных разработчиков.

«У нас почти готов законопроект, до конца года, я думаю, это все заработает. Со следующего года», — заявил Шадаев в ходе CNews FORUM-2023, который проходит 20 июня в Москве.

Он пояснил, что платить будут только те, «кто хочет использовать зарубежное ПО тех производителей, которые ушли с нашего рынка». По словам министра, мера является вынужденной: у российских пользователей нет возможности и далее оплачивать лицензии покинувших страну разработчиков, однако оперативно перейти на отечественные аналоги они также не могут.

Шадаев отметил, что ушедшие вендоры повели себя по отношению к своим клиентам «не совсем корректно». «Поэтому мы считаем, что достаточно обоснованно, что мы освобождаем компанию-пользователя от ответственности, если она перечисляет средства на спецсчет. Таким образом она фактически подтверждает оплату тех лицензионных прав, которые есть у поставщика этого продукта», — сказал министр.

В начале этого месяца премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что отчисления за использование программного обеспечения ушедших из РФ вендоров планируется распределять в равных долях для грантов российским IT-предприятиям и направлять на обеспечение залоговой массы для льготных кредитов для них.

В рамках ежегодного форума CNews представители IТ-компаний рассказывают о применении технологий цифровой трансформации, ошибках и успешных кейсах.