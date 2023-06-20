Спасатели не могут найти «Титан», пропавший на пути к «Титанику»

Пятеро подводных туристов пропали во время погружения в батискафе к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Поисково-спасательное работы идут в северной части Атлантики полным ходом, но у туристов остается все меньше воздуха

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Их батискаф с рискованным названием «Титан» длиной около 6,5 метров способен погружаться на глубину до 4000 метров. Запас воздуха в нем рассчитан на 96 часов. Погружение началось в воскресенье, 18 июня, утром, а это значит, что к настоящему моменту почти половина запаса уже израсходована.

Связь аппарата с судном «Полярный принц» прервалась менее чем через два часа после начала погружения, сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на Береговую охрану США. Береговая охрана направила в район погружения, который находится в 1450 километрах восточнее побережья штата Массачусетс, суда и самолет C130. Вскоре к поискам подключились Береговая охрана и Вооруженные силы Канады, но пока все усилия найти батискаф не увенчались успехом.

«Это удаленный и пустынный район, – приводит NYT слова контр-адмирала Джона Маугера из Береговой охраны США. – Поиски в таком месте очень сложны. Мы отправили туда все имеющиеся в наличии силы и делаем все возможное для обнаружения батискафа и спасения находящихся в нем людей.»

Батискаф «Титан» принадлежит созданной в 2009 году туристической компании OceanGate Expeditions, специализирующейся на экскурсиях к затонувшим кораблям и подводным каньонам. Подводный туризм – удовольствие недешевое. 8-дневная экскурсия к обломкам «Титаника», находящимся на глубине приблизительно 3800 метров, стоит четверть миллиона долларов. Тем не менее, желающих взглянуть на то, что осталось от легендарного трансатлантического лайнера, в прошлом году набралось около шести десятков. Кроме того, компания спустила к «Титанику» порядка 20 исследователей. Основатель и президент OceanGate Expeditions Стоктон Раш, который сейчас находится в батискафе, сравнивает свой бизнес с процветающим космическим туризмом. Вместе с ним на борту аппарата находятся, по словам директора туркомпании Марка Батлера, французский акванавт и специалист по «Титанику» Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, владелец компании Action Aviation, которая торгует авиатехникой, и еще два человека.

«Титаник» затонул 111 лет назад, ранним утром 15 апреля 1912 года, приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд после столкновения с айсбергом. На борту находились 2224 пассажира и членов экипажа, 1513 из них погибли. Обломки лайнера были найдены в 1985 году.