В Германии запланировано стать крупнейшим производителем чипов в мире

В ФРГ надеются решить проблему нехватки микрочипов при помощи американской IT-компании Intel. Большой завод по их производству запланировано построить в Магдебурге, столице земли Саксония-Анхальт.

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Компания Intel и правительство Шольца подписали соответствующий протокол о намерениях. Соглашение было подписано, сообщает Associated Press, после встречи в Берлине между канцлером Олафом Шольцем и генеральным директором Intel Пэтом Гелсингером.

Intel согласилась на совместный проект после того, как федеральные власти пообещали выделить на строительство завода 10 млрд евро. Всего же предварительная смета строительства составляет 30 млрд евро (около 33 млрд долларов).

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Intel купила в Магдебурге участок земли под строительство двух заводов в ноябре прошлого года. Первый из них должен начать работать в 2027-28 годах.

«Инвестиции в Германию означают значительное расширение производственных мощностей компании в Европе,- прокомментировал подписание соглашения министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек. - Intel становится лидером по объему инвестиций в немецкую экономику среди иностранных компаний».

Первоначально Intel планировала потратить на строительство полупроводникового завода в Германии 17 млрд евро. Сумма увеличилась после того, как правительство ФРГ подтвердило выделение 9,9 млрд евро на строительство.

Но перед началом строительства Intel придется еще получить разрешение Еврокомиссии. Последняя должна убедиться в том, что завод не сделает американскую компанию монополистом на континенте и не даст ему несправедливое преимущество над конкурентами.

Silicon Junction, новый проект Intel в Магдебурге, будет вторым в Европе. У Intel сейчас есть завод по производству чипов в Ирландии. Кроме этого, планируется строительство завода во польском Вроцлаве.

Выступая 19 июня в Берлине перед немецкими промышленниками, Олаф Шольц обратил внимание на усилия правительства ФРГ, направленные на развитие производства полупроводников в Германии. Брюссель тоже уделяет повышенное внимание созданию производственной базы по выпуску чипов на территории Европы, чтобы ослабить зависимость континента от импортных чипов и хрупких цепочек поставок.

«Мы уделяем полупроводникам повышенное внимание, - заявил канцлер Шольц. - Если все инвестиционные планы (в производство чипов), которые мы рассматриваем, включая сегодняшний (завод в Магдебурге) будут выполнены, то Германия станет одним из крупнейших производителей чипов на планете».