Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал о прошедшей 18 июня встрече главы российского государства Владимира Путина с лидерами африканских стран.

По словам представителя Кремля, в ходе прошедшей дискуссии была подчеркнута важность поставок российского зерна в беднейшие страны Африки, передаёт РИА Новости.

«Подчеркивалась важность поставок зерна, но с точки зрения России, прежде всего российского зерна на африканский континент, наиболее бедным странам, важность продолжения этих поставок действительно акцентировалась», – подчеркнул Песков на ежедневном брифинге с журналистами.

Напомним, 18 июня в Константиновском дворце в Стрельне Путин встретился с лидерами африканских стран, которые приехали в Санкт-Петербург с планом урегулирования ситуации на Украине.

Стороны договорились продолжить начавшийся диалог. При этом в ходе переговоров с африканскими партнёрами президент РФ отметил, что именно Киев отказывается от мирных переговоров.

Путин продемонстрировал парафированный украинской делегацией договор по итогам переговоров в Стамбуле в прошлом году, в котором идёт речь о нейтралитете и гарантиях безопасности Украине. К документу есть приложение, которое касается в том числе вооруженных сил

«Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил (...) Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают, их хозяева, выбросили это всё на свалку истории», – подчеркнул российский лидер.

По его словам, логика действий Москвы в контексте конфликта является безупречной с точки зрения международного права и устава ООН.

